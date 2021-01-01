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Sony Xperia XA2 Plus против Xperia 10

Сони Иксперия XA2 Плюс
VS
Сони Иксперия 10
Sony Xperia XA2 Plus
Sony Xperia 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 6-дюймового Sony Xperia 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • На 60% лучшая автономность (104 vs 65 часов)
  • Комплектуется на 710 мАч более емким аккумулятором – 3580 против 2870 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Sony Xperia 10
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Стерео динамики
  • На 14% выше плотность пикселей (457 vs 402 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 43 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7 мм уже
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XA2 Plus
vs
Xperia 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20.9:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.15% 79.53%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 97.3%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 2336 Гц
Время отклика 42.4 мс 44.4 мс
Контрастность 1866:1 1519:1
Максимальная яркость
Xperia XA2 Plus
517 нит
Xperia 10 +5%
543 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 156 мм
Ширина 75 мм 68 мм
Толщина 9.6 мм 8.4 мм
Вес 205 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XA2 Plus
79.15%
Xperia 10
79.53%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XA2 Плюс и Сони Иксперия 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 630
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 508 Adreno 508
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~163 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Xperia XA2 Plus
4096
Xperia 10 +868%
39669
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XA2 Plus
86407
Xperia 10 +2%
87852
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XA2 Plus
н/д
Xperia 10
111513
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 2870 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XA2 Plus +45%
12:22 ч.
Xperia 10
8:42 ч.
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus +65%
12:51 ч.
Xperia 10
7:58 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus +61%
29:22 ч.
Xperia 10
18:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XA2 Plus vs Sony Xperia 10
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 5536 x 4152 4128 x 3096
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (23 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XA2 Plus
84.7 дБ
Xperia 10 +2%
86 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.9 Вт/кг 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.44 Вт/кг 1.31 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Sony Xperia 10, а если автономность – то Sony Xperia XA2 Plus.

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