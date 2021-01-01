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Sony Xperia XA2 Plus против Xperia 10 II

Сони Иксперия XA2 Плюс
VS
Сони Иксперия 10 II
Sony Xperia XA2 Plus
Sony Xperia 10 II

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 6-дюймового Sony Xperia 10 II, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • На 13% лучшая автономность (104 vs 92 часов)
Причины выбрать Sony Xperia 10 II
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более новая ОС: Android 11 против 8
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 14% выше плотность пикселей (457 vs 402 PPI)
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XA2 Plus
vs
Xperia 10 II

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 21:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 79.15% 77.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 99.1%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 116 Гц
Время отклика 42.4 мс 10 мс
Контрастность 1866:1 -
Максимальная яркость
Xperia XA2 Plus
517 нит
Xperia 10 II
518 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 157 мм
Ширина 75 мм 69 мм
Толщина 9.6 мм 8.2 мм
Вес 205 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XA2 Plus +2%
79.15%
Xperia 10 II
77.6%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XA2 Плюс и Сони Иксперия 10 II в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 508 Adreno 610
Частота GPU 650 МГц 600 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XA2 Plus
86407
Xperia 10 II +56%
134577
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 11
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XA2 Plus +1%
12:22 ч.
Xperia 10 II
12:08 ч.
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus
12:51 ч.
Xperia 10 II +46%
18:23 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus +68%
29:22 ч.
Xperia 10 II
17:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XA2 Plus vs Sony Xperia 10 II
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5536 x 4152 4000 x 3000
Зум Цифровой (без потери качества) Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (23 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм -
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XA2 Plus +1%
84.7 дБ
Xperia 10 II
83.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.9 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.44 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 10 II более удачной покупкой.

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