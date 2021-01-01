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Sony Xperia XA2 Plus против Xperia 5

Сони Иксперия XA2 Плюс
VS
Сони Иксперия 5
Sony Xperia XA2 Plus
Sony Xperia 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 6.1-дюймового Sony Xperia 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • На 8% лучшая автономность (104 vs 96 часов)
  • Комплектуется на 440 мАч более емким аккумулятором – 3580 против 3140 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Sony Xperia 5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP65
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Стерео динамики
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (569 против 517 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XA2 Plus
vs
Xperia 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20.9:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 449 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 79.15% 80.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 100%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 227 Гц
Время отклика 42.4 мс 15 мс
Контрастность 1866:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia XA2 Plus
517 нит
Xperia 5 +10%
569 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 158 мм
Ширина 75 мм 68 мм
Толщина 9.6 мм 8.2 мм
Вес 205 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет IP65
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый Черный, Синий, Серый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XA2 Plus
79.15%
Xperia 5 +2%
80.9%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XA2 Плюс и Сони Иксперия 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 508 Adreno 640
Частота GPU 650 МГц 585 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XA2 Plus
86407
Xperia 5 +291%
337603
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XA2 Plus
н/д
Xperia 5
433577
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 12 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XA2 Plus +7%
12:22 ч.
Xperia 5
11:40 ч.
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus
12:51 ч.
Xperia 5 +30%
16:28 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus +3%
29:22 ч.
Xperia 5
28:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XA2 Plus vs Sony Xperia 5
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5536 x 4152 4000 x 3000
Зум Цифровой (без потери качества) Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 135°
Количество объективов 1 (23 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Sony Xperia 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 19
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XA2 Plus +6%
84.7 дБ
Xperia 5
80.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.9 Вт/кг 1.03 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.44 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Наушники Sony WF-1000XM3
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 5 более удачной покупкой.

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