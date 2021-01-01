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Sony Xperia XA2 Plus против Xperia L3

Сони Иксперия XA2 Плюс
VS
Сони Иксперия Л3
Sony Xperia XA2 Plus
Sony Xperia L3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.7-дюймового Sony Xperia L3, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 33% выше плотность пикселей (402 vs 303 PPI)
  • Тонкие рамки – на 7.29% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Sony Xperia L3
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Весит на 49 граммов меньше
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XA2 Plus
vs
Xperia L3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 720 x 1570 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.6:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 303 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.15% 71.86%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 99.8%
ШИМ (PWM) 2358 Гц Не обнаружено
Время отклика 42.4 мс 42.4 мс
Контрастность 1866:1 2132:1
Максимальная яркость
Xperia XA2 Plus
517 нит
Xperia L3 +2%
525 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 154 мм
Ширина 75 мм 72 мм
Толщина 9.6 мм 8.9 мм
Вес 205 граммов 156 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XA2 Plus +10%
79.15%
Xperia L3
71.86%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XA2 Плюс и Сони Иксперия Л3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 508 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XA2 Plus +14%
86407
Xperia L3
76115
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 8.0
Размер системы из коробки 12 ГБ 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 7.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XA2 Plus
12:22 ч.
Xperia L3
н/д
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus
12:51 ч.
Xperia L3
н/д
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus
29:22 ч.
Xperia L3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XA2 Plus vs Sony Xperia L3
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 5536 x 4152 4128 x 3096
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (23 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XA2 Plus
84.7 дБ
Xperia L3 +2%
86.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.9 Вт/кг 0.6 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.44 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Sony Xperia XA2 Plus. У него лучшие дисплей, производительность, автономность и корпус.

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