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Sony Xperia XA2 Plus против Xperia L4

Сони Иксперия XA2 Плюс
VS
Сони Иксперия L4
Sony Xperia XA2 Plus
Sony Xperia L4

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 6.2-дюймового Sony Xperia L4, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • На 36% выше плотность пикселей (402 vs 295 PPI)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (517 против 429 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Sony Xperia L4
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Весит на 27 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XA2 Plus
vs
Xperia L4

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 720 x 1680 пикселей
Соотношение сторон 18:9 21:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.15% 79.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 93%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 100 Гц
Время отклика 42.4 мс 46 мс
Контрастность 1866:1 1650:1
Максимальная яркость
Xperia XA2 Plus +21%
517 нит
Xperia L4
429 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 159 мм
Ширина 75 мм 71 мм
Толщина 9.6 мм 8.7 мм
Вес 205 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XA2 Plus
79.15%
Xperia L4
79.5%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XA2 Плюс и Сони Иксперия L4 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 508 PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XA2 Plus +13%
86407
Xperia L4
76720
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 9.0
Размер системы из коробки 12 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3580 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XA2 Plus
12:22 ч.
Xperia L4
н/д
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus
12:51 ч.
Xperia L4
н/д
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus
29:22 ч.
Xperia L4
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XA2 Plus vs Sony Xperia L4
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 5536 x 4152 4128 x 3096
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 1 (23 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.0" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/5.0" (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 27 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XA2 Plus +12%
84.7 дБ
Xperia L4
75.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.9 Вт/кг 0.027 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.44 Вт/кг 1.162 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Sony Xperia XA2 Plus, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Sony Xperia L4.

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