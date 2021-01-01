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Sony Xperia XA2 Plus против XA1 Plus Dual

Сони Иксперия XA2 Плюс
VS
Сони Икспериа XA1 Плюс Дуал
Sony Xperia XA2 Plus
Sony Xperia XA1 Plus Dual

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.5-дюймового Sony Xperia XA1 Plus Dual, который имеет процессор MediaTek MT6757 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Тонкие рамки – на 7.18% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 630
Причины выбрать Sony Xperia XA1 Plus Dual
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1600 МГц
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (580 против 517 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XA2 Plus
vs
Xperia XA1 Plus Dual

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 79.15% 71.97%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 42.4 мс -
Контрастность 1866:1 -
Максимальная яркость
Xperia XA2 Plus
517 нит
Xperia XA1 Plus Dual +12%
580 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 155 мм
Ширина 75 мм 75 мм
Толщина 9.6 мм 8.7 мм
Вес 205 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XA2 Плюс и Сони Икспериа XA1 Плюс Дуал в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 MediaTek MT6757
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 508 Mali-T880 MP2
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3430 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут) Да, Pump Express+ 2.0 (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 3:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XA2 Plus
12:22 ч.
Xperia XA1 Plus Dual +25%
15:31 ч.
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus +2%
12:51 ч.
Xperia XA1 Plus Dual
12:28 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus +30%
29:22 ч.
Xperia XA1 Plus Dual
22:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XA2 Plus vs Sony Xperia XA1 Plus Dual
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя 23 мегапикселя
Разрешение фото 5536 x 4152 5536 x 4152
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой (без потери качества)
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (23 МП) 1 (23 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XA2 Plus +1%
84.7 дБ
Xperia XA1 Plus Dual
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Август 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.9 Вт/кг 0.65 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.44 Вт/кг 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XA2 Plus более удачной покупкой.

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