Sony Xperia XA2 Plus против XA1 Plus Dual
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.5-дюймового Sony Xperia XA1 Plus Dual, который имеет процессор MediaTek MT6757 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Возможность записи 4K-видео
- Тонкие рамки – на 7.18% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год новее
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 630
Причины выбрать Sony Xperia XA1 Plus Dual
- Использует более быструю память LPDDR4X 1600 МГц
- На 12% выше максимальная яркость экрана (580 против 517 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|16:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|79.15%
|71.97%
|Цветовой охват sRGB
|95.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|-
|Время отклика
|42.4 мс
|-
|Контрастность
|1866:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|155 мм
|Ширина
|75 мм
|75 мм
|Толщина
|9.6 мм
|8.7 мм
|Вес
|205 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 630
|MediaTek MT6757
|Макс. частота
|2200 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Adreno 508
|Mali-T880 MP2
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~163 Гфлопс
|~34 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1600 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
829
899
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Xperia XA2 Plus +10%
4096
3719
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XA2 Plus +53%
86407
56652
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|-
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3580 мАч
|3430 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут)
|Да, Pump Express+ 2.0 (50% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|3:20 ч.
|3:20 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:22 ч.
Xperia XA1 Plus Dual +25%
15:31 ч.
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus +2%
12:51 ч.
12:28 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus +30%
29:22 ч.
22:43 ч.
Камеры
|Матрица
|23 мегапикселя
|23 мегапикселя
|Разрешение фото
|5536 x 4152
|5536 x 4152
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Цифровой (без потери качества)
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (23 МП)
|1 (23 МП)
|Основной объектив
|- 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|23 мм
|23 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.9 Вт/кг
|0.65 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.44 Вт/кг
|1.13 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XA2 Plus более удачной покупкой.
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