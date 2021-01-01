Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2017 года Sony Xperia XZ Premium с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.