Sony Xperia XZ1 против Huawei Nova 3i
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2017 года Sony Xperia XZ1 с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.3-дюймового Huawei Nova 3i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 66% выше максимальная яркость экрана (568 против 343 нит)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Huawei Nova 3i
- На 1.1" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 12.98% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 640 мАч более емким аккумулятором – 3340 против 2700 мАч
- Смартфон на 11 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
44
35
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
55
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
54
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
49
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69.22%
|82.2%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|-
|Время отклика
|33.4 мс
|-
|Контрастность
|785:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|148 мм
|157.6 мм
|Ширина
|73 мм
|75.2 мм
|Толщина
|7.4 мм
|7.6 мм
|Вес
|155 граммов
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый, Серебристый
|Черный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|HiSilicon Kirin 710
|Макс. частота
|2450 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|10 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Mali-G51
|Частота GPU
|710 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~558 Гфлопс
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia XZ1 +21%
387
319
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia XZ1 +25%
1660
1328
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ1 +6%
147210
138555
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ1 +14%
191098
167262
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|-
|EMUI 9.0
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|2700 мАч
|3340 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|2:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:28 ч.
Время просмотра видео
11:38 ч.
Время разговора (3G)
20:22 ч.
Камеры
|Матрица
|19 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5000 x 3500
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (19 МП)
|2 (16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Особенности
|- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|16
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2017 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.8 Вт/кг
|0.83 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.22 Вт/кг
|1.64 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XZ1 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1