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Sony Xperia XZ1 против Huawei Nova 3i

Сони Иксперия XZ1
VS
Хуавей Nova 3i
Sony Xperia XZ1
Huawei Nova 3i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2017 года Sony Xperia XZ1 с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.3-дюймового Huawei Nova 3i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (568 против 343 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Huawei Nova 3i
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 12.98% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 640 мАч более емким аккумулятором – 3340 против 2700 мАч
  • Смартфон на 11 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ1
vs
Nova 3i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.22% 82.2%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 33.4 мс -
Контрастность 785:1 -
Максимальная яркость
Xperia XZ1 +66%
568 нит
Nova 3i
343 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 148 мм 157.6 мм
Ширина 73 мм 75.2 мм
Толщина 7.4 мм 7.6 мм
Вес 155 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ1
69.22%
Nova 3i +19%
82.2%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ1 и Хуавей Nova 3i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2450 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 10 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 540 Mali-G51
Частота GPU 710 МГц 1000 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia XZ1 +21%
387
Nova 3i
319
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia XZ1 +25%
1660
Nova 3i
1328
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ1 +6%
147210
Nova 3i
138555
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ1 +14%
191098
Nova 3i
167262
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI - EMUI 9.0
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2700 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ1
9:28 ч.
Nova 3i
н/д
Время просмотра видео
Xperia XZ1
11:38 ч.
Nova 3i
н/д
Время разговора (3G)
Xperia XZ1
20:22 ч.
Nova 3i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ1 vs Huawei Nova 3i
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (19 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4160 x 3120 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ1
80.9 дБ
Nova 3i
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2017 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2017 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 0.83 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг 1.64 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XZ1 более удачной покупкой.

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