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Sony Xperia XZ1 против Samsung Galaxy S8

Сони Иксперия XZ1
VS
Самсунг Галакси С8
Sony Xperia XZ1
Samsung Galaxy S8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2017 года Sony Xperia XZ1 с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 387 и 340 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 14.38% выше полезная площадь экрана
  • На 34% выше плотность пикселей (570 vs 424 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2700 мАч
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (616 против 568 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ1
vs
Galaxy S8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.2 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.5:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 570 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 69.22% 83.6%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 250 Гц
Время отклика 33.4 мс 4.4 мс
Контрастность 785:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia XZ1
568 нит
Galaxy S8 +8%
616 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148 мм 148.9 мм
Ширина 73 мм 68.1 мм
Толщина 7.4 мм 8 мм
Вес 155 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ1
69.22%
Galaxy S8 +21%
83.6%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ1 и Самсунг Галакси С8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Samsung Exynos 9 Octa 8895
Макс. частота 2450 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 540 Mali-G71 MP20
Частота GPU 710 МГц 546 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~349 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia XZ1 +14%
387
Galaxy S8
340
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia XZ1 +15%
1660
Galaxy S8
1447
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ1
147210
Galaxy S8 +16%
170326
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ1
191098
Galaxy S8 +21%
231240
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI - One UI
Размер системы из коробки 13 ГБ 11.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2700 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ1
9:28 ч.
Galaxy S8 +8%
10:05 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ1
11:38 ч.
Galaxy S8 +26%
14:32 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ1
20:22 ч.
Galaxy S8 +20%
24:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ1 vs Samsung Galaxy S8
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (19 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.7
Фокусное расстояние 22 мм 25 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 16 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ1
80.9 дБ
Galaxy S8 +2%
82.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Март 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2017 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 0.315 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S8. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, автономность и корпус.

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