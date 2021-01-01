Sony Xperia XZ1 против Samsung Galaxy S8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2017 года Sony Xperia XZ1 с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Стерео динамики
- На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 387 и 340 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 14.38% выше полезная площадь экрана
- На 34% выше плотность пикселей (570 vs 424 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2700 мАч
- Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 8% выше максимальная яркость экрана (616 против 568 нит)
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
44
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
59
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|5.2 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|570 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|69.22%
|83.6%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|250 Гц
|Время отклика
|33.4 мс
|4.4 мс
|Контрастность
|785:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|148 мм
|148.9 мм
|Ширина
|73 мм
|68.1 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8 мм
|Вес
|155 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый, Серебристый
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Samsung Exynos 9 Octa 8895
|Макс. частота
|2450 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Mali-G71 MP20
|Частота GPU
|710 МГц
|546 МГц
|FLOPS
|~558 Гфлопс
|~349 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia XZ1 +14%
387
340
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia XZ1 +15%
1660
1447
AnTuTu Benchmark 7
147210
Galaxy S8 +16%
170326
AnTuTu Benchmark 8
191098
Galaxy S8 +21%
231240
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|-
|One UI
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|11.7 ГБ
Батарея
|Объем
|2700 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:45 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:28 ч.
Galaxy S8 +8%
10:05 ч.
Время просмотра видео
11:38 ч.
Galaxy S8 +26%
14:32 ч.
Время разговора (3G)
20:22 ч.
Galaxy S8 +20%
24:30 ч.
Камеры
|Матрица
|19 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5000 x 3500
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (19 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Режим "Pro"
|- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|22 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|16
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Март 2017 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2017 года
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.8 Вт/кг
|0.315 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.22 Вт/кг
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S8. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, автономность и корпус.
Опрос
4 (80%)
1 (20%)
Всего проголосовало: 5