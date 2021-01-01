Sony Xperia XZ1 против Xperia 1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2017 года Sony Xperia XZ1 с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Весит на 25 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Sony Xperia 1
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 1.3" большая диагональ экрана
- На 52% выше плотность пикселей (643 vs 424 PPI)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Тонкие рамки – на 12.78% выше полезная площадь экрана
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2700 мАч
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- На 17% выше максимальная яркость экрана (663 против 568 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
77
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
44
80
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
72
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|5.2 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1644 x 3840 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|21:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|643 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|69.22%
|82%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|245 Гц
|Время отклика
|33.4 мс
|3.6 мс
|Контрастность
|785:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|148 мм
|167 мм
|Ширина
|73 мм
|72 мм
|Толщина
|7.4 мм
|8.2 мм
|Вес
|155 граммов
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP65
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый, Серебристый
|Черный, Белый, Серый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 855
|Макс. частота
|2450 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Adreno 640
|Частота GPU
|710 МГц
|585 МГц
|FLOPS
|~558 Гфлопс
|~899 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
387
Xperia 1 +90%
736
Geekbench 5 (многоядерный)
1660
Xperia 1 +54%
2551
AnTuTu Benchmark 7
147210
Xperia 1 +149%
366650
AnTuTu Benchmark 8
191098
Xperia 1 +130%
440134
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|23 ГБ
Батарея
|Объем
|2700 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Да, Quick Charge 4 (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ1 +8%
9:28 ч.
8:57 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ1 +3%
11:38 ч.
11:10 ч.
Время разговора (3G)
20:22 ч.
Xperia 1 +24%
25:00 ч.
Камеры
|Матрица
|19 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5000 x 3500
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|135°
|Количество объективов
|1 (19 МП)
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Sony Xperia 1 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
99
Качество видео
84
Итоговая оценка камеры
94
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|16
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2017 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.8 Вт/кг
|1.12 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.22 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Комплект зарядного устройства
- Кабель Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 более удачной покупкой.
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