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Sony Xperia XZ1 против Xperia 10 II

Сони Иксперия XZ1
VS
Сони Иксперия 10 II
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia 10 II

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2017 года Sony Xperia XZ1 с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6-дюймового Sony Xperia 10 II, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (568 против 518 нит)
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 387 и 321 баллов
Причины выбрать Sony Xperia 10 II
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 2700 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 12% лучшая автономность (92 vs 82 часов)
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 8.38% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ1
vs
Xperia 10 II

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 5.2 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 16:9 21:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 69.22% 77.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.1%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 116 Гц
Время отклика 33.4 мс 10 мс
Контрастность 785:1 -
Максимальная яркость
Xperia XZ1 +10%
568 нит
Xperia 10 II
518 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 148 мм 157 мм
Ширина 73 мм 69 мм
Толщина 7.4 мм 8.2 мм
Вес 155 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ1
69.22%
Xperia 10 II +12%
77.6%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ1 и Сони Иксперия 10 II в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2450 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 10 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 540 Adreno 610
Частота GPU 710 МГц 600 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia XZ1 +21%
387
Xperia 10 II
321
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia XZ1 +7%
1660
Xperia 10 II
1552
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ1 +9%
147210
Xperia 10 II
134577
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ1 +10%
191098
Xperia 10 II
173963
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 11
Размер системы из коробки 13 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2700 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ1
9:28 ч.
Xperia 10 II +30%
12:08 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ1
11:38 ч.
Xperia 10 II +60%
18:23 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ1 +16%
20:22 ч.
Xperia 10 II
17:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ1 vs Sony Xperia 10 II
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (19 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ1
80.9 дБ
Xperia 10 II +4%
83.8 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2017 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2017 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 10 II более удачной покупкой.

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