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Sony Xperia XZ1 против XA2 Plus

Сони Иксперия XZ1
VS
Сони Иксперия XA2 Плюс
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XA2 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2017 года Sony Xperia XZ1 с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6-дюймового Sony Xperia XA2 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 835
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (568 против 517 нит)
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 880 мАч более емким аккумулятором – 3580 против 2700 мАч
  • На 27% лучшая автономность (104 vs 82 часов)
  • Тонкие рамки – на 9.93% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 11 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ1
vs
Xperia XA2 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 69.22% 79.15%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.8%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 2358 Гц
Время отклика 33.4 мс 42.4 мс
Контрастность 785:1 1866:1
Максимальная яркость
Xperia XZ1 +10%
568 нит
Xperia XA2 Plus
517 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148 мм 157 мм
Ширина 73 мм 75 мм
Толщина 7.4 мм 9.6 мм
Вес 155 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ1
69.22%
Xperia XA2 Plus +14%
79.15%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ1 и Сони Иксперия XA2 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 630
Макс. частота 2450 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 540 Adreno 508
Частота GPU 710 МГц 650 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~163 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ1 +70%
147210
Xperia XA2 Plus
86407
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.0
Размер системы из коробки 13 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2700 мАч 3580 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 3:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ1
9:28 ч.
Xperia XA2 Plus +32%
12:22 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ1
11:38 ч.
Xperia XA2 Plus +10%
12:51 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ1
20:22 ч.
Xperia XA2 Plus +45%
29:22 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ1 vs Sony Xperia XA2 Plus
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 23 мегапикселя
Разрешение фото 5000 x 3500 5536 x 4152
Зум Цифровой Цифровой (без потери качества)
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (19 МП) 1 (23 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ1
80.9 дБ
Xperia XA2 Plus +5%
84.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2017 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2017 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 1.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг 1.44 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XZ1 более удачной покупкой.

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