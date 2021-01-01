Sony Xperia XZ1 против XA2 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2017 года Sony Xperia XZ1 с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6-дюймового Sony Xperia XA2 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Стерео динамики
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 835
- На 10% выше максимальная яркость экрана (568 против 517 нит)
- Более новая ОС: Android 9 против 8
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 880 мАч более емким аккумулятором – 3580 против 2700 мАч
- На 27% лучшая автономность (104 vs 82 часов)
- Тонкие рамки – на 9.93% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 11 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
51
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|69.22%
|79.15%
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.8%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|2358 Гц
|Время отклика
|33.4 мс
|42.4 мс
|Контрастность
|785:1
|1866:1
Дизайн и корпус
|Высота
|148 мм
|157 мм
|Ширина
|73 мм
|75 мм
|Толщина
|7.4 мм
|9.6 мм
|Вес
|155 граммов
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый, Серебристый
|Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 630
|Макс. частота
|2450 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|10 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Adreno 508
|Частота GPU
|710 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~558 Гфлопс
|~163 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 400 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
387
Geekbench 5 (многоядерный)
1660
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ1 +70%
147210
86407
AnTuTu Benchmark 8
191098
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 8.0
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|2700 мАч
|3580 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|3:20 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:28 ч.
Xperia XA2 Plus +32%
12:22 ч.
Время просмотра видео
11:38 ч.
Xperia XA2 Plus +10%
12:51 ч.
Время разговора (3G)
20:22 ч.
Xperia XA2 Plus +45%
29:22 ч.
Камеры
|Матрица
|19 мегапикселей
|23 мегапикселя
|Разрешение фото
|5000 x 3500
|5536 x 4152
|Зум
|Цифровой
|Цифровой (без потери качества)
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (19 МП)
|1 (23 МП)
|Основной объектив
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|16
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2017 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.8 Вт/кг
|1.9 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.22 Вт/кг
|1.44 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XZ1 более удачной покупкой.
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