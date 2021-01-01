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Sony Xperia XZ1 против XZ Premium

Сони Иксперия XZ1
VS
Сони Иксперия XZ Премиум
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ Premium

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2017 года Sony Xperia XZ1 с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.5-дюймового Sony Xperia XZ Premium, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
  • На 14% лучшая автономность (82 vs 72 часов)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Весит на 36 граммов меньше
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Sony Xperia XZ Premium
  • На 89% выше плотность пикселей (801 vs 424 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 530 мАч более емким аккумулятором – 3230 против 2700 мАч
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ1
vs
Xperia XZ Premium

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 2160 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 801 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 69.22% 69.65%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 2358 Гц 1136 Гц
Время отклика 33.4 мс 27.8 мс
Контрастность 785:1 932:1
Максимальная яркость
Xperia XZ1 +1%
568 нит
Xperia XZ Premium
563 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148 мм 156 мм
Ширина 73 мм 77 мм
Толщина 7.4 мм 7.9 мм
Вес 155 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP65
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый Черный, Красный, Серый, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ1
69.22%
Xperia XZ Premium +1%
69.65%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ1 и Сони Иксперия XZ Премиум в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 835
Макс. частота 2450 МГц 2450 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 540 Adreno 540
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~558 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ1 +2%
147210
Xperia XZ Premium
144214
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ1
191098
Xperia XZ Premium +19%
226976
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
Размер системы из коробки 13 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2700 мАч 3230 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Да, Quick Charge 3.0 (30% за 20 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ1
9:28 ч.
Xperia XZ Premium +8%
10:04 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ1 +42%
11:38 ч.
Xperia XZ Premium
8:04 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ1 +9%
20:22 ч.
Xperia XZ Premium
18:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ1 vs Sony Xperia XZ Premium
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 19 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 5000 x 3500
Зум Цифровой Цифровой (без потери качества)
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (19 МП) 1 (19 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Sony Xperia XZ Premium от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм 22 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ1 +2%
80.9 дБ
Xperia XZ Premium
79.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2017 года Июнь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг 1.16 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Sony Xperia XZ Premium. У него лучшие дисплей, камера и звук.

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