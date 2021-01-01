Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2017 года Sony Xperia XZ1 с экраном 5.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.5-дюймового Sony Xperia XZ Premium, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.