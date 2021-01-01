Sony Xperia XZ2 Compact против Apple iPhone 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 Compact с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia XZ2 Compact
- Комплектуется на 1049 мАч более емким аккумулятором – 2870 против 1821 мАч
- На 33% лучшая автономность (88 vs 66 часов)
- На 48% выше плотность пикселей (483 vs 326 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Тонкие рамки – на 8.36% выше полезная площадь экрана
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 8
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
- На 11% выше максимальная яркость экрана (633 против 568 нит)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 20 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
51
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
54
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|16:9
|Плотность пикселей
|483 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|73.76%
|65.4%
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|2336 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|28.6 мс
|22 мс
|Контрастность
|1624:1
|1373:1
Дизайн и корпус
|Высота
|135 мм
|138.4 мм
|Ширина
|65 мм
|67.3 мм
|Толщина
|12.1 мм
|7.3 мм
|Вес
|168 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP65
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Apple A11 Bionic
|Макс. частота
|2800 МГц
|2100 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Apple GPU
|Частота GPU
|710 МГц
|-
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~325 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
921
Geekbench 5 (многоядерный)
2213
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ2 Compact +30%
263923
202475
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ2 Compact +28%
333507
260965
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14.4)
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|2870 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (35% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ2 Compact +13%
13:04 ч.
11:54 ч.
Время просмотра видео
10:24 ч.
iPhone 8 +1%
10:36 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ2 Compact +57%
19:20 ч.
12:24 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5000 x 3500
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
93
Качество видео
90
Итоговая оценка камеры
92
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|15
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.77 Вт/кг
|1.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.05 Вт/кг
|1.36 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Адаптер 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Sony Xperia XZ2 Compact, а если программное обеспечение, камера и звук – то Apple iPhone 8.
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