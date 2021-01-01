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Sony Xperia XZ2 Compact против Apple iPhone 8

Сони Иксперия XZ2 Компакт
VS
Эпл Айфон 8
Sony Xperia XZ2 Compact
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 Compact с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ2 Compact
  • Комплектуется на 1049 мАч более емким аккумулятором – 2870 против 1821 мАч
  • На 33% лучшая автономность (88 vs 66 часов)
  • На 48% выше плотность пикселей (483 vs 326 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Тонкие рамки – на 8.36% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (633 против 568 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ2 Compact
vs
iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 483 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.76% 65.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) 2336 Гц Не обнаружено
Время отклика 28.6 мс 22 мс
Контрастность 1624:1 1373:1
Максимальная яркость
Xperia XZ2 Compact
568 нит
iPhone 8 +11%
633 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 135 мм 138.4 мм
Ширина 65 мм 67.3 мм
Толщина 12.1 мм 7.3 мм
Вес 168 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP65 IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ2 Compact +13%
73.76%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ2 Компакт и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Apple GPU
Частота GPU 710 МГц -
FLOPS ~727 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ2 Compact +30%
263923
iPhone 8
202475
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ2 Compact +28%
333507
iPhone 8
260965
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) iOS 11 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 14 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2870 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (35% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ2 Compact +13%
13:04 ч.
iPhone 8
11:54 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ2 Compact
10:24 ч.
iPhone 8 +1%
10:36 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ2 Compact +57%
19:20 ч.
iPhone 8
12:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ2 Compact vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 4032 x 3024
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ2 Compact +6%
84.9 дБ
iPhone 8
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.77 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.05 Вт/кг 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Адаптер 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Sony Xperia XZ2 Compact, а если программное обеспечение, камера и звук – то Apple iPhone 8.

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Сравнения с конкурентами

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