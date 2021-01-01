Главная > Сравнение смартфонов > Xperia XZ2 Compact vs Galaxy A51 – что лучше выбрать?

Sony Xperia XZ2 Compact против Samsung Galaxy A51

Сони Иксперия XZ2 Компакт
VS
Самсунг Галакси А51
Sony Xperia XZ2 Compact
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 Compact с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ2 Compact
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP65
  • Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 19% выше плотность пикселей (483 vs 405 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.6 мм уже
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1130 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2870 мАч
  • Тонкие рамки – на 13.64% выше полезная площадь экрана
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (636 против 568 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ2 Compact
vs
Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20:9
Плотность пикселей 483 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 73.76% 87.4%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) 2336 Гц 242 Гц
Время отклика 28.6 мс 25 мс
Контрастность 1624:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia XZ2 Compact
568 нит
Galaxy A51 +12%
636 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 135 мм 158.5 мм
Ширина 65 мм 73.6 мм
Толщина 12.1 мм 7.9 мм
Вес 168 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP65 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ2 Compact
73.76%
Galaxy A51 +18%
87.4%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ2 Компакт и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Samsung Exynos 9 Octa 9611
Макс. частота 2800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G72 MP3
Частота GPU 710 МГц 850 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ2 Compact +137%
263923
Galaxy A51
111459
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ2 Compact +78%
333507
Galaxy A51
187142
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI - One UI 3.0
Размер системы из коробки 14 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2870 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (35% за 30 минут) Да (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ2 Compact
13:04 ч.
Galaxy A51 +1%
13:21 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ2 Compact
10:24 ч.
Galaxy A51 +39%
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ2 Compact
19:20 ч.
Galaxy A51 +12%
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ2 Compact vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 8000 x 6000
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (13 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 6560 x 4928
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ2 Compact +4%
84.9 дБ
Galaxy A51
81.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.77 Вт/кг 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.05 Вт/кг 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Адаптер 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и камера - выбирайте Samsung Galaxy A51, а если производительность и коммуникации – то Sony Xperia XZ2 Compact.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Sony Xperia XZ2 Compact vs Samsung Galaxy S10e
2. Sony Xperia XZ2 Compact vs Samsung Galaxy A40
3. Sony Xperia XZ2 Compact vs Apple iPhone 8
4. Sony Xperia XZ2 Compact vs Xperia XZ2
5. Samsung Galaxy A51 vs Galaxy A50
6. Samsung Galaxy A51 vs Xiaomi Mi A3
7. Samsung Galaxy A51 vs Galaxy A31
8. Samsung Galaxy A51 vs Huawei Honor 20
9. Samsung Galaxy A51 vs Huawei Honor 9X

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях