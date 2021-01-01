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Sony Xperia XZ2 Compact против Xperia 10 II

Сони Иксперия XZ2 Компакт
VS
Сони Иксперия 10 II
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia 10 II

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 Compact с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6-дюймового Sony Xperia 10 II, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ2 Compact
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (568 против 518 нит)
Причины выбрать Sony Xperia 10 II
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 730 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 2870 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ2 Compact
vs
Xperia 10 II

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 5 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 21:9
Плотность пикселей 483 точек на дюйм 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 73.76% 77.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.1%
ШИМ (PWM) 2336 Гц 116 Гц
Время отклика 28.6 мс 10 мс
Контрастность 1624:1 -
Максимальная яркость
Xperia XZ2 Compact +10%
568 нит
Xperia 10 II
518 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 135 мм 157 мм
Ширина 65 мм 69 мм
Толщина 12.1 мм 8.2 мм
Вес 168 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость IP65 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ2 Compact
73.76%
Xperia 10 II +5%
77.6%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ2 Компакт и Сони Иксперия 10 II в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 610
Частота GPU 710 МГц 600 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ2 Compact +96%
263923
Xperia 10 II
134577
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ2 Compact +92%
333507
Xperia 10 II
173963
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 11
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2870 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (35% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ2 Compact +8%
13:04 ч.
Xperia 10 II
12:08 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ2 Compact
10:24 ч.
Xperia 10 II +78%
18:23 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ2 Compact +10%
19:20 ч.
Xperia 10 II
17:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ2 Compact vs Sony Xperia 10 II
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 4000 x 3000
Зум Цифровой (без потери качества) Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (13 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм -
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ2 Compact +1%
84.9 дБ
Xperia 10 II
83.8 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.77 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.05 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Адаптер 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Sony Xperia XZ2 Compact, а если дисплей, программное обеспечение, автономность, камера и корпус – то Sony Xperia 10 II.

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