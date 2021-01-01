Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 Compact с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6-дюймового Sony Xperia 10 II, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.