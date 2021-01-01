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Sony Xperia XZ2 Compact против Xperia XZ1

Сони Иксперия XZ2 Компакт
VS
Сони Иксперия XZ1
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 Compact с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.2-дюймового Sony Xperia XZ1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ2 Compact
  • Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 7% лучшая автономность (88 vs 82 часов)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • На 14% выше плотность пикселей (483 vs 424 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8 мм уже
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Весит на 13 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ2 Compact
vs
Xperia XZ1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 483 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 73.76% 69.22%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 2336 Гц 2358 Гц
Время отклика 28.6 мс 33.4 мс
Контрастность 1624:1 785:1
Максимальная яркость
Xperia XZ2 Compact
568 нит
Xperia XZ1
568 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 135 мм 148 мм
Ширина 65 мм 73 мм
Толщина 12.1 мм 7.4 мм
Вес 168 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость IP65 IP68
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ2 Compact +7%
73.76%
Xperia XZ1
69.22%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ2 Компакт и Сони Иксперия XZ1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 835
Макс. частота 2800 МГц 2450 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 540
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~558 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ2 Compact +79%
263923
Xperia XZ1
147210
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ2 Compact +75%
333507
Xperia XZ1
191098
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Размер системы из коробки 14 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2870 мАч 2700 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (35% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ2 Compact +41%
13:04 ч.
Xperia XZ1
9:28 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ2 Compact
10:24 ч.
Xperia XZ1 +11%
11:38 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ2 Compact
19:20 ч.
Xperia XZ1 +5%
20:22 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ2 Compact vs Sony Xperia XZ1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 19 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 5000 x 3500
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (19 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 22 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ2 Compact +5%
84.9 дБ
Xperia XZ1
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Август 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Октябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.77 Вт/кг 0.8 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.05 Вт/кг 1.22 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Адаптер 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XZ2 Compact более удачной покупкой.

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