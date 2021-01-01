Sony Xperia XZ2 Compact против Xperia XZ1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 Compact с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.2-дюймового Sony Xperia XZ1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia XZ2 Compact
- Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 7% лучшая автономность (88 vs 82 часов)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- На 14% выше плотность пикселей (483 vs 424 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 8 мм уже
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
- Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Весит на 13 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
44
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|16:9
|Плотность пикселей
|483 точек на дюйм
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|73.76%
|69.22%
|ШИМ (PWM)
|2336 Гц
|2358 Гц
|Время отклика
|28.6 мс
|33.4 мс
|Контрастность
|1624:1
|785:1
Дизайн и корпус
|Высота
|135 мм
|148 мм
|Ширина
|65 мм
|73 мм
|Толщина
|12.1 мм
|7.4 мм
|Вес
|168 граммов
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|IP65
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый
|Синий, Черный, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 835
|Макс. частота
|2800 МГц
|2450 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 540
|Частота GPU
|710 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~558 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
387
Geekbench 5 (многоядерный)
1660
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ2 Compact +79%
263923
147210
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ2 Compact +75%
333507
191098
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|2870 мАч
|2700 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (35% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|2:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ2 Compact +41%
13:04 ч.
9:28 ч.
Время просмотра видео
10:24 ч.
Xperia XZ1 +11%
11:38 ч.
Время разговора (3G)
19:20 ч.
Xperia XZ1 +5%
20:22 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|19 мегапикселей
|Разрешение фото
|5000 x 3500
|5000 x 3500
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (19 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|23 мм
|22 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|15
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Октябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.77 Вт/кг
|0.8 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.05 Вт/кг
|1.22 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания (18 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Адаптер 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XZ2 Compact более удачной покупкой.
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