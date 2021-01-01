Sony Xperia XZ2 против Apple iPhone 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia XZ2
- Современный порт USB Type-C
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 30% выше максимальная яркость экрана (801 против 616 нит)
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.74% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
65
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|5.7 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|424 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|76.36%
|82.1%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.4%
|ШИМ (PWM)
|2315 Гц
|290 Гц
|Время отклика
|30 мс
|7.4 мс
|Контрастность
|1432:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|153 мм
|144 мм
|Ширина
|72 мм
|71.4 мм
|Толщина
|11.1 мм
|8.1 мм
|Вес
|198 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP65
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2800 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|710 МГц
|-
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~736 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1306
Geekbench 5 (многоядерный)
3170
AnTuTu Benchmark 7
260180
iPhone 11 Pro +75%
455058
AnTuTu Benchmark 8
458560
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3180 мАч
|3046 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (55% за 40 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|1:42 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:17 ч.
iPhone 11 Pro +18%
13:15 ч.
Время просмотра видео
10:51 ч.
iPhone 11 Pro +44%
15:14 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ2 +9%
18:54 ч.
17:01 ч.
Камеры
|Матрица
|19 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5000 x 3500
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|-
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (19 МП)
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
|- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.56 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.94 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания (16 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Кабель 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro более удачной покупкой.
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