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Sony Xperia XZ2 против Apple iPhone X

Сони Иксперия XZ2
VS
Эпл Айфон X
Sony Xperia XZ2
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ2
  • Современный порт USB Type-C
  • На 19% лучшая автономность (88 vs 74 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 464 мАч более емким аккумулятором – 3180 против 2716 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (665 против 616 нит)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.54% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ2
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 5.7 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.36% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) 2315 Гц 240 Гц
Время отклика 30 мс 2.2 мс
Контрастность 1432:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia XZ2
616 нит
iPhone X +8%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 143.6 мм
Ширина 72 мм 70.9 мм
Толщина 11.1 мм 7.7 мм
Вес 198 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP65 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ2
76.36%
iPhone X +9%
82.9%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ2 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Apple GPU
Частота GPU 710 МГц -
FLOPS ~727 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia XZ2
н/д
iPhone X
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia XZ2
н/д
iPhone X
2387
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ2 +5%
260180
iPhone X
247466
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ2
н/д
iPhone X
251266
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 14 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3180 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (55% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ2 +21%
11:17 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ2
10:51 ч.
iPhone X +15%
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ2
18:54 ч.
iPhone X +3%
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ2 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 4000 x 3000
Зум Цифровой (без потери качества) Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (19 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3472 x 2063
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 32 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xperia XZ2
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Xperia XZ2
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Xperia XZ2
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ2
85.6 дБ
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.94 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (16 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Кабель 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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