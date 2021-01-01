Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.