Главная > Сравнение смартфонов > Xperia XZ2 vs Galaxy A40 – что лучше выбрать?

Sony Xperia XZ2 против Samsung Galaxy A40

Сони Иксперия XZ2
VS
Самсунг Галакси А40
Sony Xperia XZ2
Samsung Galaxy A40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.9-дюймового Samsung Galaxy A40, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ2
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP65
  • На 21% лучшая автономность (88 vs 73 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (616 против 546 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • Тонкие рамки – на 9.14% выше полезная площадь экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 58 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ2
vs
Galaxy A40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 76.36% 85.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 142.6%
ШИМ (PWM) 2315 Гц 245 Гц
Время отклика 30 мс 9 мс
Контрастность 1432:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia XZ2 +13%
616 нит
Galaxy A40
546 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 144.4 мм
Ширина 72 мм 69.2 мм
Толщина 11.1 мм 7.9 мм
Вес 198 граммов 140 граммов
Водонепроницаемость IP65 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ2
76.36%
Galaxy A40 +12%
85.5%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ2 и Самсунг Галакси А40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Макс. частота 2800 МГц 1770 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 630 Mali-G71 MP2
Частота GPU 710 МГц 770 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~65 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ2 +144%
260180
Galaxy A40
106833
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ2
н/д
Galaxy A40
116745
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - One UI 2.0
Размер системы из коробки 14 ГБ 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3180 мАч 3100 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (55% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ2 +11%
11:17 ч.
Galaxy A40
10:05 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ2
10:51 ч.
Galaxy A40 +1%
10:58 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ2
18:54 ч.
Galaxy A40 +10%
20:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ2 vs Samsung Galaxy A40
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 4616 x 3464
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (19 МП) 2 (16 МП + 5 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 5984 x 4140
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 25 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ2 +4%
85.6 дБ
Galaxy A40
82.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.94 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (16 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Кабель 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XZ2 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Sony Xperia 5 и Sony Xperia XZ2
2. Sony Xperia XZ3 и Sony Xperia XZ2
3. Sony Xperia XZ2 Compact и Sony Xperia XZ2
4. Sony Xperia 10 Plus и Sony Xperia XZ2
5. Samsung Galaxy A30 и Samsung Galaxy A40
6. Huawei P30 Lite и Samsung Galaxy A40
7. Xiaomi Redmi Note 8T и Samsung Galaxy A40
8. Samsung Galaxy A31 и Samsung Galaxy A40
9. Xiaomi Redmi Note 8 и Samsung Galaxy A40

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях