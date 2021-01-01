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Sony Xperia XZ2 против Samsung Galaxy S10

Сони Иксперия XZ2
VS
Самсунг Галакси S10
Sony Xperia XZ2
Samsung Galaxy S10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ2
  • На 11% лучшая автономность (88 vs 79 часов)
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 30% выше плотность пикселей (551 vs 424 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Тонкие рамки – на 11.72% выше полезная площадь экрана
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (814 против 616 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ2
vs
Galaxy S10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 551 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 76.36% 88.08%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) 2315 Гц 240 Гц
Время отклика 30 мс 4.8 мс
Контрастность 1432:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia XZ2
616 нит
Galaxy S10 +32%
814 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 149.9 мм
Ширина 72 мм 70.4 мм
Толщина 11.1 мм 7.8 мм
Вес 198 граммов 157 граммов
Водонепроницаемость IP65 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ2
76.36%
Galaxy S10 +15%
88.08%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ2 и Самсунг Галакси S10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 2800 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 630 Mali G76 MP12
Частота GPU 710 МГц 720 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia XZ2
н/д
Galaxy S10
2017
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ2
260180
Galaxy S10 +24%
321549
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ2
н/д
Galaxy S10
403653
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI - One UI 3.0
Размер системы из коробки 14 ГБ 9.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3180 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (55% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ2 +11%
11:17 ч.
Galaxy S10
10:10 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ2
10:51 ч.
Galaxy S10 +20%
12:56 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ2
18:54 ч.
Galaxy S10 +14%
21:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ2 vs Samsung Galaxy S10
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 4000 x 3000
Зум Цифровой (без потери качества) Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (19 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4320 x 2432
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ2
85.6 дБ
Galaxy S10 +3%
88 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.94 Вт/кг 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (16 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Кабель 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 более удачной покупкой.

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