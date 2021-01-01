Главная > Сравнение смартфонов > Xperia XZ2 vs Xperia 10 – что лучше выбрать?

Sony Xperia XZ2 против Xperia 10

Сони Иксперия XZ2
VS
Сони Иксперия 10
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Sony Xperia XZ2 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6-дюймового Sony Xperia 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ2
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP65
  • На 35% лучшая автономность (88 vs 65 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 310 мАч более емким аккумулятором – 3180 против 2870 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (616 против 543 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Sony Xperia 10
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 36 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ2
vs
Xperia 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20.9:9
Плотность пикселей 424 точек на дюйм 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 76.36% 79.53%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.3%
ШИМ (PWM) 2315 Гц 2336 Гц
Время отклика 30 мс 44.4 мс
Контрастность 1432:1 1519:1
Максимальная яркость
Xperia XZ2 +13%
616 нит
Xperia 10
543 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 156 мм
Ширина 72 мм 68 мм
Толщина 11.1 мм 8.4 мм
Вес 198 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость IP65 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Розовый, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ2
76.36%
Xperia 10 +4%
79.53%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ2 и Сони Иксперия 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 630
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 508
Частота GPU 710 МГц 650 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~163 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Xperia XZ2 +193%
2455
Xperia 10
838
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Xperia XZ2
8423
Xperia 10 +371%
39669
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ2 +196%
260180
Xperia 10
87852
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ2
н/д
Xperia 10
111513
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3180 мАч 2870 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (55% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ2 +33%
11:17 ч.
Xperia 10
8:42 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ2 +39%
10:51 ч.
Xperia 10
7:58 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ2 +2%
18:54 ч.
Xperia 10
18:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ2 vs Sony Xperia 10
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5000 x 3500 4128 x 3096
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (19 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ2
85.6 дБ
Xperia 10
86 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2018 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.56 Вт/кг 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.94 Вт/кг 1.31 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (16 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Кабель 3.5 мм на Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XZ2 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Xperia XZ2 или Mi Note 10 Pro
2. Xperia XZ2 или Xperia 10 II
3. Xperia XZ2 или Xperia XZ1
4. Xperia XZ2 или Xperia 10 Plus
5. Xperia 10 или Galaxy A50
6. Xperia 10 или Xperia 5
7. Xperia 10 или Xperia 10 II
8. Xperia 10 или Xperia 10 Plus

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях