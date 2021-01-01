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Sony Xperia XZ3 против Apple iPhone 8

Сони Иксперия XZ3
VS
Эпл Айфон 8
Sony Xperia XZ3
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Sony Xperia XZ3 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ3
  • Комплектуется на 1509 мАч более емким аккумулятором – 3330 против 1821 мАч
  • На 1.3" большая диагональ экрана
  • На 36% лучшая автономность (90 vs 66 часов)
  • На 65% выше плотность пикселей (537 vs 326 PPI)
  • Тонкие рамки – на 15.41% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 84% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 921 и 501 баллов
  • Весит на 45 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ3
vs
iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.81% 65.4%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 8 мс 22 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1373:1
Максимальная яркость
Xperia XZ3
617 нит
iPhone 8 +3%
633 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 138.4 мм
Ширина 73 мм 67.3 мм
Толщина 9.9 мм 7.3 мм
Вес 193 грамма 148 граммов
Водонепроницаемость IP65 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Серебристый, Зеленый Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ3 +24%
80.81%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ3 и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Apple GPU
Частота GPU 710 МГц -
FLOPS ~727 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia XZ3
501
iPhone 8 +84%
921
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia XZ3
1951
iPhone 8 +13%
2213
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ3 +27%
257719
iPhone 8
202475
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ3 +4%
270672
iPhone 8
260965
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 14 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3330 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:40 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ3
10:50 ч.
iPhone 8 +10%
11:54 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ3
10:30 ч.
iPhone 8 +1%
10:36 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ3 +116%
26:40 ч.
iPhone 8
12:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ3 vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4032 x 3024
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (19 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia XZ3 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3088 x 2320
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xperia XZ3
76
iPhone 8 +22%
93
Качество видео
Xperia XZ3
85
iPhone 8 +6%
90
Итоговая оценка камеры
Xperia XZ3
79
iPhone 8 +16%
92

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ3
78.2 дБ
iPhone 8 +2%
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.868 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.07 Вт/кг 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C на 3.5mm
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Sony Xperia XZ3, а если производительность, программное обеспечение, камера и звук – то Apple iPhone 8.

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