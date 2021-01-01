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Sony Xperia XZ3 против Apple iPhone XR

Сони Иксперия XZ3
VS
Эпл Айфон XR
Sony Xperia XZ3
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Sony Xperia XZ3 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ3
  • Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 65% выше плотность пикселей (537 vs 326 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 15% лучшая автономность (90 vs 78 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 388 мАч более емким аккумулятором – 3330 против 2942 мАч
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (690 против 617 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1108 и 501 баллов
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ3
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.81% 79%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 100%
ШИМ (PWM) 240 Гц Не обнаружено
Время отклика 8 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Максимальная яркость
Xperia XZ3
617 нит
iPhone XR +12%
690 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 150.9 мм
Ширина 73 мм 75.7 мм
Толщина 9.9 мм 8.3 мм
Вес 193 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP65 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ3 +2%
80.81%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ3 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 710 МГц 1100 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia XZ3
501
iPhone XR +121%
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia XZ3
1951
iPhone XR +13%
2197
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ3
257719
iPhone XR +30%
334326
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ3 +353%
270672
iPhone XR
59816
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки 14 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3330 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:40 ч. 1:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ3
10:50 ч.
iPhone XR +24%
13:04 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ3
10:30 ч.
iPhone XR +46%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ3 +76%
26:40 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ3 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4000 x 3000
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (19 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia XZ3 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3088 x 2316
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xperia XZ3
76
iPhone XR +36%
103
Качество видео
Xperia XZ3
85
iPhone XR +13%
96
Итоговая оценка камеры
Xperia XZ3
79
iPhone XR +28%
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ3
78.2 дБ
iPhone XR +12%
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.868 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.07 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C на 3.5mm
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Apple iPhone XR, а если дисплей и коммуникации – то Sony Xperia XZ3.

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