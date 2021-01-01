Sony Xperia XZ3 против Apple iPhone XR
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Sony Xperia XZ3 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia XZ3
- Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 65% выше плотность пикселей (537 vs 326 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- На 15% лучшая автономность (90 vs 78 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 388 мАч более емким аккумулятором – 3330 против 2942 мАч
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone XR
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
- На 12% выше максимальная яркость экрана (690 против 617 нит)
- Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1108 и 501 баллов
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
58
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
56
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
63
68
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2880 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|537 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.81%
|79%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|8 мс
|32.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1920:1
Дизайн и корпус
|Высота
|153 мм
|150.9 мм
|Ширина
|73 мм
|75.7 мм
|Толщина
|9.9 мм
|8.3 мм
|Вес
|193 грамма
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP65
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Серебристый, Зеленый
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2800 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|710 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
501
iPhone XR +121%
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
1951
iPhone XR +13%
2197
AnTuTu Benchmark 7
257719
iPhone XR +30%
334326
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ3 +353%
270672
59816
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3330 мАч
|2942 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|1:43 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:50 ч.
iPhone XR +24%
13:04 ч.
Время просмотра видео
10:30 ч.
iPhone XR +46%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ3 +76%
26:40 ч.
15:03 ч.
Камеры
|Матрица
|19 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (19 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Sony Xperia XZ3 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3088 x 2316
|Апертура
|f/1.9
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
76
iPhone XR +36%
103
Качество видео
85
iPhone XR +13%
96
Итоговая оценка камеры
79
iPhone XR +28%
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.868 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.07 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C на 3.5mm
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Apple iPhone XR, а если дисплей и коммуникации – то Sony Xperia XZ3.
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