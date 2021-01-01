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Sony Xperia XZ3 против Xperia 10

Сони Иксперия XZ3
VS
Сони Иксперия 10
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Sony Xperia XZ3 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6-дюймового Sony Xperia 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP65
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 38% лучшая автономность (90 vs 65 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 460 мАч более емким аккумулятором – 3330 против 2870 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (617 против 543 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 18% выше плотность пикселей (537 vs 457 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Sony Xperia 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ3
vs
Xperia 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20.9:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.81% 79.53%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 97.3%
ШИМ (PWM) 240 Гц 2336 Гц
Время отклика 8 мс 44.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1519:1
Максимальная яркость
Xperia XZ3 +14%
617 нит
Xperia 10
543 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 156 мм
Ширина 73 мм 68 мм
Толщина 9.9 мм 8.4 мм
Вес 193 грамма 162 грамма
Водонепроницаемость IP65 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ3 +2%
80.81%
Xperia 10
79.53%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ3 и Сони Иксперия 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 630
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 508
Частота GPU 710 МГц 650 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~163 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia XZ3
501
Xperia 10
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia XZ3
1951
Xperia 10
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ3 +193%
257719
Xperia 10
87852
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ3 +143%
270672
Xperia 10
111513
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3330 мАч 2870 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 2:40 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ3 +25%
10:50 ч.
Xperia 10
8:42 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ3 +36%
10:30 ч.
Xperia 10
7:58 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ3 +46%
26:40 ч.
Xperia 10
18:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ3 vs Sony Xperia 10
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4128 x 3096
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (19 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia XZ3 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ3
78.2 дБ
Xperia 10 +10%
86 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.868 Вт/кг 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.07 Вт/кг 1.31 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C на 3.5mm
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XZ3 более удачной покупкой.

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