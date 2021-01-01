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Sony Xperia XZ3 против Xperia 10 Plus

Сони Иксперия XZ3
VS
Сони Иксперия 10 Плюс
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia 10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Sony Xperia XZ3 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.5-дюймового Sony Xperia 10 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XZ3
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP65
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 15% лучшая автономность (90 vs 78 часов)
  • На 27% выше плотность пикселей (537 vs 422 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Комплектуется на 330 мАч более емким аккумулятором – 3330 против 3000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Sony Xperia 10 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XZ3
vs
Xperia 10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20.9:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.81% 81.22%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 95.6%
ШИМ (PWM) 240 Гц 2358 Гц
Время отклика 8 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1430:1
Максимальная яркость
Xperia XZ3 +7%
617 нит
Xperia 10 Plus
574 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 167 мм
Ширина 73 мм 73 мм
Толщина 9.9 мм 8.3 мм
Вес 193 грамма 180 граммов
Водонепроницаемость IP65 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XZ3
80.81%
Xperia 10 Plus +1%
81.22%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XZ3 и Сони Иксперия 10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 636
Макс. частота 2800 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 509
Частота GPU 710 МГц 720 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ3 +100%
257719
Xperia 10 Plus
128544
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ3 +84%
270672
Xperia 10 Plus
147039
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3330 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 2:40 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ3 +2%
10:50 ч.
Xperia 10 Plus
10:31 ч.
Время просмотра видео
Xperia XZ3
10:30 ч.
Xperia 10 Plus +9%
11:26 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ3 +26%
26:40 ч.
Xperia 10 Plus
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XZ3 vs Sony Xperia 10 Plus
Основная камера
Матрица 19 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5160 x 3872 4000 x 3000
Зум Цифровой (без потери качества) Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 438 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (19 МП) 2 (12 МП + 8 МП)
Основной объектив - 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia XZ3 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XZ3
78.2 дБ
Xperia 10 Plus +12%
87.2 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.868 Вт/кг 0.72 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.07 Вт/кг 1.49 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C на 3.5mm
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XZ3 более удачной покупкой.

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