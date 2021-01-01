Sony Xperia XZ3 против Xperia XZ1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Sony Xperia XZ3 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.2-дюймового Sony Xperia XZ1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia XZ3
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 27% выше плотность пикселей (537 vs 424 PPI)
- На 10% лучшая автономность (90 vs 82 часов)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Тонкие рамки – на 11.59% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 630 мАч более емким аккумулятором – 3330 против 2700 мАч
- На 9% выше максимальная яркость экрана (617 против 568 нит)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Sony Xperia XZ1
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Весит на 38 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
58
44
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
55
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
56
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2880 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|16:9
|Плотность пикселей
|537 точек на дюйм
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.81%
|69.22%
|Особенности
|- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|2358 Гц
|Время отклика
|8 мс
|33.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|785:1
Дизайн и корпус
|Высота
|153 мм
|148 мм
|Ширина
|73 мм
|73 мм
|Толщина
|9.9 мм
|7.4 мм
|Вес
|193 грамма
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|IP65
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Серебристый, Зеленый
|Синий, Черный, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 835
|Макс. частота
|2800 МГц
|2450 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|10 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Adreno 540
|Частота GPU
|710 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~558 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia XZ3 +29%
501
387
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia XZ3 +18%
1951
1660
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XZ3 +75%
257719
147210
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XZ3 +42%
270672
191098
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3330 мАч
|2700 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|2:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XZ3 +13%
10:50 ч.
9:28 ч.
Время просмотра видео
10:30 ч.
Xperia XZ1 +10%
11:38 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XZ3 +31%
26:40 ч.
20:22 ч.
Камеры
|Матрица
|19 мегапикселей
|19 мегапикселей
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|5000 x 3500
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (19 МП)
|1 (19 МП)
|Основной объектив
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX400 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 19 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Лазерный автофокус
|Особенности
|- Режим "Pro"
|- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Sony Xperia XZ3 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|4160 x 3120
|Апертура
|f/1.9
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|23 мм
|22 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
76
Качество видео
85
Итоговая оценка камеры
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2018 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Октябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.868 Вт/кг
|0.8 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.07 Вт/кг
|1.22 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C на 3.5mm
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia XZ3 более удачной покупкой.
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