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Tecno Camon 17 Pro против Apple iPhone X

Текно Камон 17 Про
VS
Эпл Айфон X
Tecno Camon 17 Pro
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 мая 2021 года Tecno Camon 17 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G95, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 45 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 17 Pro
  • Комплектуется на 2284 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2716 мАч
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 3 года и 9 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (676 против 499 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
  • На 16% выше плотность пикселей (458 vs 395 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 17 Pro
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.8 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 2.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Camon 17 Pro
499 нит
iPhone X +35%
676 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 143.6 мм
Ширина 77 мм 70.9 мм
Толщина 9 мм 7.7 мм
Вес 201 грамм 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серебристый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Camon 17 Pro +2%
84.4%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Текно Камон 17 Про и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2050 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Apple GPU
Частота GPU 1000 МГц -
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 17 Pro
505
iPhone X +85%
934
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 17 Pro
1643
iPhone X +45%
2375
AnTuTu Benchmark 9
Camon 17 Pro +1%
359295
iPhone X
357154
CPU 93879 101650
GPU 101333 127329
Memory 68031 55078
UX 97518 75192
Total score 359295 357154
3DMark Wild Life Performance
Camon 17 Pro
1500
iPhone X +137%
3561
Stability - 62%
Graphics test 8 FPS 21 FPS
Graphics score 1500 3561
PCMark 3.0 score 10452 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 15.0)
Оболочка UI HIOS 7.6 -
Размер системы из коробки - 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Camon 17 Pro
н/д
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Camon 17 Pro
н/д
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Camon 17 Pro
н/д
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 17 Pro vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 48 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 3472 x 2063
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Camon 17 Pro
н/д
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2021 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Tecno Camon 17 Pro, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone X.

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