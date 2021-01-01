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Tecno Camon 17 Pro против Infinix Zero X Pro

Текно Камон 17 Про
VS
Инфиникс Зеро Х Про
Tecno Camon 17 Pro
Infinix Zero X Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 мая 2021 года Tecno Camon 17 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.67-дюймового Infinix Zero X Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 17 Pro
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 499 и 435 баллов
Причины выбрать Infinix Zero X Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 42% выше максимальная яркость экрана (696 против 490 нит)
  • Стабилизация изображения
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 17 Pro
vs
Zero X Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 86.5%
Максимальная яркость
Camon 17 Pro
490 нит
Zero X Pro +42%
696 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 164.1 мм
Ширина 77 мм 75.7 мм
Толщина 9 мм 7.8 мм
Вес 201 грамм 193 грамма
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый Черный, Серебристый, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Camon 17 Pro
84.4%
Zero X Pro +2%
86.5%

Производительность

Тестируем Текно Камон 17 Про и Инфиникс Зеро Х Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 MediaTek Helio G95
Макс. частота 2050 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 1000 МГц 900 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 17 Pro +15%
499
Zero X Pro
435
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 17 Pro +43%
1633
Zero X Pro
1140
AnTuTu Benchmark 9
Camon 17 Pro
356741
Zero X Pro
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI HIOS 7.6 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (40% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 0:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 17 Pro vs Infinix Zero X Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 3456 x 4608
Апертура f/2.2 -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Infinix Zero X Pro, а если производительность и автономность – то Tecno Camon 17 Pro.

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