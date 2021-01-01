Главная > Сравнение смартфонов > Camon 17 Pro vs Realme 8 5G – что лучше выбрать?

Tecno Camon 17 Pro против Oppo Realme 8 5G

Текно Камон 17 Про
VS
Оппо Реалми 8 5G
Tecno Camon 17 Pro
Oppo Realme 8 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 мая 2021 года Tecno Camon 17 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 17 Pro
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Oppo Realme 8 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 700 5G
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (566 против 489 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 16 граммов меньше
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 565 и 497 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 17 Pro
vs
Realme 8 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 83.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
Время отклика - 26.5 мс
Контрастность - 823:1
Максимальная яркость
Camon 17 Pro
489 нит
Realme 8 5G +16%
566 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 162.5 мм
Ширина 77 мм 74.8 мм
Толщина 9 мм 8.5 мм
Вес 201 грамм 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Camon 17 Pro +1%
84.4%
Realme 8 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Текно Камон 17 Про и Оппо Реалми 8 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1000 МГц 955 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 17 Pro
497
Realme 8 5G +14%
565
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 17 Pro
1641
Realme 8 5G +9%
1786
AnTuTu Benchmark 8
Camon 17 Pro
н/д
Realme 8 5G
298617
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI HIOS 7.6 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Camon 17 Pro
н/д
Realme 8 5G
17:14 ч.
Время просмотра видео
Camon 17 Pro
н/д
Realme 8 5G
12:20 ч.
Время разговора (3G)
Camon 17 Pro
н/д
Realme 8 5G
29:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 17 Pro vs Oppo Realme 8 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Оптический Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72"
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.1
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Camon 17 Pro
н/д
Realme 8 5G
81.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme 8 5G, а если камера – то Tecno Camon 17 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A52 или Tecno Camon 17 Pro
2. Infinix Note 10 Pro или Tecno Camon 17 Pro
3. Xiaomi Redmi Note 10 Pro или Oppo Realme 8 5G
4. Xiaomi Redmi Note 10 или Oppo Realme 8 5G
5. Oppo Realme X7 или Oppo Realme 8 5G
6. Oppo Realme 7 5G или Oppo Realme 8 5G
7. Oppo Realme 8 или Oppo Realme 8 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры