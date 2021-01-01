Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 мая 2021 года Tecno Camon 17P с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M51, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.