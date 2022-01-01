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Tecno Camon 18 Premier против Apple iPhone 13

Текно Камон 18 Premier
VS
Эпл Айфон 13
Tecno Camon 18 Premier
Apple iPhone 13

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18 Premier с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 18 Premier
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1523 мАч более емким аккумулятором – 4750 против 3227 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 91% выше максимальная яркость экрана (797 против 418 нит)
  • На 17% лучшая автономность (36:13 vs 30:58 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Стерео динамики
  • На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 18 Premier
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 129%
ШИМ (PWM) - 609 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Camon 18 Premier
418 нит
iPhone 13 +91%
797 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 146.7 мм
Ширина 75.9 мм 71.5 мм
Толщина 8.2 мм 7.65 мм
Вес 200.6 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Голубой Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Camon 18 Premier +1%
87.2%
iPhone 13
86%

Производительность

Тестируем Текно Камон 18 Premier и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2050 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Apple GPU
Частота GPU 950 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 18 Premier
511
iPhone 13 +237%
1721
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 18 Premier
1757
iPhone 13 +163%
4626
AnTuTu Benchmark 9
Camon 18 Premier
335074
iPhone 13 +140%
804149
CPU 90133 219838
GPU 77217 329364
Memory 77407 121868
UX 92729 133943
Total score 335074 804149
3DMark Wild Life Performance
Camon 18 Premier
1105
iPhone 13 +697%
8810
Stability 99% 79%
Graphics test 6 FPS 52 FPS
Graphics score 1105 8810
PCMark 3.0 score 9196 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI HIOS 8.0 15.4
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4750 мАч 3227 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:40 ч. 13:11 ч.
Просмотр видео 13:25 ч. 14:33 ч.
Игры 04:29 ч. 05:31 ч.
Режим ожидания 126 ч. 123 ч.
Общая автономность
Camon 18 Premier
30:58 ч.
iPhone 13 +17%
36:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 18 Premier vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.4", OmniVision OV12D2Q (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Camon 18 Premier
н/д
iPhone 13
83.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Защитная пленка на экран
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 более удачной покупкой.

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