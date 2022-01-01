Tecno Camon 18 Premier против Infinix Note 12 VIP
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18 Premier с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 VIP, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Camon 18 Premier
- Камера имеет оптический зум 5x
Причины выбрать Infinix Note 12 VIP
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Смартфон на 8 месяцев новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|420 нит
|700 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|86.4%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|163.8 мм
|163.5 мм
|Ширина
|75.9 мм
|76.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.89 мм
|Вес
|200.6 граммов
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Голубой
|Серый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 18 Premier +1%
510
504
Geekbench 5 (многоядерный)
1745
1747
|CPU
|90133
|-
|GPU
|77217
|-
|Memory
|77407
|-
|UX
|92729
|-
|Total score
|334357
|333358
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Graphics score
|1105
|-
|PCMark 3.0 score
|9161
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|HIOS 8.0
|XOS 10.5
Батарея
|Объем
|4750 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да (50% за 7 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|0:17 ч.
|Веб-серфинг
|08:40 ч.
|-
|Просмотр видео
|13:25 ч.
|-
|Игры
|04:29 ч.
|-
|Режим ожидания
|126 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 12 МП)
|3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.4", OmniVision OV12D2Q (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4672 x 3504
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.76"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Защитная пленка на экран
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитное стекло
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей - выбирайте Infinix Note 12 VIP, а если камера – то Tecno Camon 18 Premier.
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