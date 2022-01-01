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Tecno Camon 18 Premier против Infinix Zero X Pro

Текно Камон 18 Premier
VS
Инфиникс Зеро Х Про
Tecno Camon 18 Premier
Infinix Zero X Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18 Premier с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.67-дюймового Infinix Zero X Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Zero X Pro
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (518 против 424 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 18 Premier
vs
Zero X Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 86.5%
Максимальная яркость
Camon 18 Premier
424 нит
Zero X Pro +22%
518 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 164.1 мм
Ширина 75.9 мм 75.7 мм
Толщина 8.2 мм 7.8 мм
Вес 200.6 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Голубой Черный, Серебристый, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Camon 18 Premier +1%
87.2%
Zero X Pro
86.5%

Производительность

Тестируем Текно Камон 18 Premier и Инфиникс Зеро Х Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G95
Макс. частота 2050 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
FLOPS - ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Camon 18 Premier
339188
Zero X Pro +7%
362168
CPU 90133 -
GPU 77217 -
Memory 77407 -
UX 92729 -
Total score 339188 362168
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 10129
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI HIOS 8.0 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 4750 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (76% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:58 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Camon 18 Premier
12:38 ч.
Zero X Pro +15%
14:25 ч.
Время просмотра видео
Camon 18 Premier +8%
16:46 ч.
Zero X Pro
15:21 ч.
Время разговора (3G)
Camon 18 Premier +2%
37:14 ч.
Zero X Pro
36:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 18 Premier vs Infinix Zero X Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 12000 x 9000
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.4", OmniVision OV12D2Q (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3456 x 4608
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Защитная пленка на экран
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Infinix Zero X Pro. У него лучшие производительность, камера и звук.

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Мнение пользователей

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