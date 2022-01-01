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Tecno Camon 18 Premier против Oppo Realme 8

Текно Камон 18 Premier
VS
Оппо Реалми 8
Tecno Camon 18 Premier
Oppo Realme 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18 Premier с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 18 Premier
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Oppo Realme 8
  • На 45% выше максимальная яркость экрана (606 против 418 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Весит на 23.6 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 18 Premier
vs
Realme 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 83.3%
Особенности - - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 90.7%
ШИМ (PWM) - 255 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Camon 18 Premier
418 нит
Realme 8 +45%
606 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 160.6 мм
Ширина 75.9 мм 73.9 мм
Толщина 8.2 мм 8 мм
Вес 200.6 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Голубой Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Camon 18 Premier +5%
87.2%
Realme 8
83.3%

Производительность

Тестируем Текно Камон 18 Premier и Оппо Реалми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G95
Макс. частота 2050 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 950 МГц 900 МГц
FLOPS - ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 18 Premier +11%
1757
Realme 8
1589
AnTuTu Benchmark 9
Camon 18 Premier
335074
Realme 8 +8%
360537
CPU 90133 94959
GPU 77217 103001
Memory 77407 65151
UX 92729 98277
Total score 335074 360537
3DMark Wild Life Performance
Camon 18 Premier
1105
Realme 8 +34%
1479
Stability 99% 90%
Graphics test 6 FPS 8 FPS
Graphics score 1105 1479
PCMark 3.0 score 9196 9947
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI HIOS 8.0 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4750 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (50% за 26 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:40 ч. -
Просмотр видео 13:25 ч. -
Игры 04:29 ч. -
Режим ожидания 126 ч. -
Общая автономность
Camon 18 Premier
30:58 ч.
Realme 8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 18 Premier vs Oppo Realme 8
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9248 x 6920
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.4", OmniVision OV12D2Q (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура - f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Camon 18 Premier
н/д
Realme 8
80.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Защитная пленка на экран
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Tecno Camon 18 Premier, а если автономность и звук – то Oppo Realme 8.

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