Главная > Сравнение смартфонов > Camon 18 Premier vs Galaxy A32 – что лучше выбрать?

Tecno Camon 18 Premier против Samsung Galaxy A32

Текно Камон 18 Premier
VS
Самсунг Галакси А32 4G
Tecno Camon 18 Premier
Samsung Galaxy A32

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18 Premier с экраном 6.7" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 18 Premier
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 509 и 347 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
  • На 93% выше максимальная яркость экрана (809 против 419 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 16.6 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 18 Premier
vs
Galaxy A32

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 84.6%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
Camon 18 Premier
419 нит
Galaxy A32 +93%
809 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 158.9 мм
Ширина 75.9 мм 73.6 мм
Толщина 8.2 мм 8.4 мм
Вес 200.6 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Голубой Синий, Черный, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Camon 18 Premier +3%
87.2%
Galaxy A32
84.6%

Производительность

Тестируем Текно Камон 18 Premier и Самсунг Галакси А32 4G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Mediatek Helio G80
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS - ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 18 Premier +36%
1748
Galaxy A32
1283
AnTuTu Benchmark 9
Camon 18 Premier +52%
334498
Galaxy A32
220576
CPU 90133 65278
GPU 77217 56558
Memory 77407 36467
UX 92729 62688
Total score 334498 220576
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1105 -
PCMark 3.0 score 9196 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI HIOS 8.0 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 18.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4750 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 2:19 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Camon 18 Premier
12:38 ч.
Galaxy A32 +30%
16:12 ч.
Время просмотра видео
Camon 18 Premier
16:46 ч.
Galaxy A32 +6%
17:49 ч.
Время разговора (3G)
Camon 18 Premier +12%
37:14 ч.
Galaxy A32
33:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 18 Premier vs Samsung Galaxy A32
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9216 x 6912
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 135 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", OmniVision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.4", OmniVision OV12D2Q (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 5380 x 3620
Апертура - f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Защитная пленка на экран
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и корпус - выбирайте Tecno Camon 18 Premier, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy A32.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Camon 18 Premier против Galaxy A52
2. Camon 18 Premier против Poco X3 Pro
3. Camon 18 Premier против Camon 17 Pro
4. Camon 18 Premier против Zero X Pro
5. Camon 18 Premier против Camon 18P
6. Galaxy A32 против Galaxy A51
7. Galaxy A32 против Galaxy M51
8. Galaxy A32 против Galaxy S21
9. Galaxy A32 против Galaxy A71
10. Galaxy A32 против Redmi Note 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры