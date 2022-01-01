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Tecno Camon 18 против Oppo Reno 6

Текно Камон 18
VS
Оппо Рено 6
Tecno Camon 18
Oppo Reno 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18 с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.4-дюймового Oppo Reno 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 18
  • Комплектуется на 690 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4310 мАч
  • На 0.4" большая диагональ экрана
Причины выбрать Oppo Reno 6
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (745 против 546 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 18
vs
Reno 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 84.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Camon 18
546 нит
Reno 6 +36%
745 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 159.1 мм
Ширина 76.7 мм 73.3 мм
Толщина 8.8 мм 7.8 мм
Вес 200 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Черный, Белый Черный, Лазурный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Camon 18
84.8%
Reno 6
84.8%

Производительность

Тестируем Текно Камон 18 и Оппо Рено 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MC2 Adreno 618
Частота GPU 1000 МГц 750 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти - MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 18
374
Reno 6 +51%
566
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 18
1345
Reno 6 +28%
1716
AnTuTu Benchmark 9
Camon 18
252546
Reno 6 +36%
342335
CPU 68485 107789
GPU 57284 87323
Memory 47185 59470
UX 81282 88008
Total score 252546 342335
3DMark Wild Life Performance
Camon 18
720
Reno 6 +46%
1049
PCMark 3.0 score 8185 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI HIOS 8.0 ColorOS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4310 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 40 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 23 минут)
Время полной зарядки 2:33 ч. 0:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 18 vs Oppo Reno 6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 7680 x 5760
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наклеенная пленка
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Reno 6. У него лучшие дисплей, производительность и коммуникации.

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