Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18 с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G88, против 6.4-дюймового Oppo Reno 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.