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Tecno Camon 18P против Infinix Hot 11S

Текно Камон 18p
VS
Инфиникс Хот 11S
Tecno Camon 18P
Infinix Hot 11S

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18P с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 18P
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Камера имеет оптический зум 1.7x
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (547 против 497 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 541 и 370 баллов
Причины выбрать Infinix Hot 11S
  • Стерео динамики
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 18P
vs
Hot 11S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.8 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 83.5%
Максимальная яркость
Camon 18P +10%
547 нит
Hot 11S
497 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 168.9 мм
Ширина 76.7 мм 77 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 200 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Черный, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Camon 18P +2%
84.8%
Hot 11S
83.5%

Производительность

Тестируем Текно Камон 18p и Инфиникс Хот 11S в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G52 MC2
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 18P +46%
541
Hot 11S
370
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 18P +39%
1874
Hot 11S
1346
AnTuTu Benchmark 9
Camon 18P +36%
347974
Hot 11S
255236
CPU - 68224
GPU - 61875
Memory - 45948
UX - 81698
Total score 347974 255236
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI HIOS 8.0 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 18P vs Infinix Hot 11S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4864 x 2736
Зум Оптический, 1.7x Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Фазовый автофокус
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Camon 18P более удачной покупкой.

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