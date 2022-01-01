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Tecno Camon 18P против Infinix Note 12

Текно Камон 18p
VS
Инфиникс Ноут 12
Tecno Camon 18P
Infinix Note 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18P с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.7-дюймового Infinix Note 12, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 18P
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 1.7x
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 537 и 369 баллов
Причины выбрать Infinix Note 12
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 15.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 18P
vs
Note 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит 1000 нит
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 86%
Особенности - - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 164.4 мм
Ширина 76.7 мм 76.7 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 200 граммов 184.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Черный, Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Camon 18P
84.8%
Note 12 +1%
86%

Производительность

Тестируем Текно Камон 18p и Инфиникс Ноут 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G52 MC2
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 18P +46%
537
Note 12
369
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 18P +44%
1873
Note 12
1303
AnTuTu Benchmark 9
Camon 18P +35%
330517
Note 12
244565
CPU 84802 -
GPU 76756 -
Memory 70669 -
UX 100955 -
Total score 330517 244565
3DMark Wild Life Performance
Camon 18P +54%
1099
Note 12
715
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS 4 FPS
Graphics score 1099 715
PCMark 3.0 score 9208 8031
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI HIOS 8.0 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (50% за 28 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 1:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 18P vs Infinix Note 12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8160 x 6120
Зум Оптический, 1.7x Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Tecno Camon 18P, а если корпус и звук – то Infinix Note 12.

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