Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18P с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.7-дюймового Infinix Note 12, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.