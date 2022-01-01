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Tecno Camon 18P против Infinix Note 12 Pro

Текно Камон 18p
VS
Инфиникс Ноут 12 Pro
Tecno Camon 18P
Infinix Note 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18P с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 18P
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет оптический зум 1.7x
Причины выбрать Infinix Note 12 Pro
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 10 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 18P
vs
Note 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 550 нит 700 нит
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 86.2%
Особенности - - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 164.6 мм
Ширина 76.7 мм 76.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 200 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Camon 18P
84.8%
Note 12 Pro +2%
86.2%

Производительность

Тестируем Текно Камон 18p и Инфиникс Ноут 12 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 18P +5%
1873
Note 12 Pro
1779
AnTuTu Benchmark 9
Camon 18P
330517
Note 12 Pro +12%
371302
CPU 84802 101532
GPU 76756 85043
Memory 70669 84788
UX 100955 101489
Total score 330517 371302
3DMark Wild Life Performance
Camon 18P
1099
Note 12 Pro
н/д
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1099 -
PCMark 3.0 score 9208 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI HIOS 8.0 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да
Время полной зарядки 1:28 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 18P vs Infinix Note 12 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12000 x 9000
Зум Оптический, 1.7x Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП) 2 (108 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4672 x 3504
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Infinix Note 12 Pro, а если дисплей, производительность и камера – то Tecno Camon 18P.

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