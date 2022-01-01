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Tecno Camon 18P против Samsung Galaxy A12

Текно Камон 18p
VS
Самсунг Галакси А12
Tecno Camon 18P
Samsung Galaxy A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2021 года Tecno Camon 18P с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 18P
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Камера имеет оптический зум 1.7x
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (547 против 468 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 18P
vs
Galaxy A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 82.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.3%
ШИМ (PWM) - 337 Гц
Время отклика - 52 мс
Контрастность - 864:1
Максимальная яркость
Camon 18P +17%
547 нит
Galaxy A12
468 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.9 мм 164 мм
Ширина 76.7 мм 75.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.9 мм
Вес 200 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Черный, Синий, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Camon 18P +3%
84.8%
Galaxy A12
82.1%

Производительность

Тестируем Текно Камон 18p и Самсунг Галакси А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2050 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS - ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1833 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 18P +222%
541
Galaxy A12
168
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 18P +82%
1874
Galaxy A12
1028
AnTuTu Benchmark 9
Camon 18P +253%
347974
Galaxy A12
98577
CPU - 30704
GPU - 13115
Memory - 25477
UX - 29575
Total score 347974 98577
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI HIOS 8.0 One UI 3.1 Core
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (20% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 3:03 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Camon 18P
н/д
Galaxy A12
18:18 ч.
Время просмотра видео
Camon 18P
н/д
Galaxy A12
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Camon 18P
н/д
Galaxy A12
31:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 18P vs Samsung Galaxy A12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 1.7x Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео - Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 13 МП
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Camon 18P
н/д
Galaxy A12
80.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.67 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Camon 18P более удачной покупкой.

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