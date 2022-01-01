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Tecno Camon 19 Pro против Oppo Realme 10

Текно Камон 19 Про
VS
Оппо Реалми 10
Tecno Camon 19 Pro
Oppo Realme 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2022 года Tecno Camon 19 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.4-дюймового Oppo Realme 10, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 19 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • На 0.4" большая диагональ экрана
Причины выбрать Oppo Realme 10
  • На 12% лучшая автономность (38:25 vs 34:12 часов)
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (607 против 475 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Весит на 26 граммов меньше
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 565 и 507 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 19 Pro
vs
Realme 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 480 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.2% 84.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Camon 19 Pro
475 нит
Realme 10 +28%
607 нит

Дизайн и корпус

Высота 166.79 мм 159.9 мм
Ширина 74.55 мм 73.3 мм
Толщина 8.58 мм 8 мм
Вес 204 грамма 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Camon 19 Pro +5%
88.2%
Realme 10
84.4%

Производительность

Тестируем Текно Камон 19 Про и Оппо Реалми 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 19 Pro
507
Realme 10 +11%
565
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 19 Pro
1723
Realme 10 +2%
1755
AnTuTu Benchmark 9
Camon 19 Pro
343169
Realme 10 +15%
394485
CPU 90492 107702
GPU 83318 92725
Memory 68307 91328
UX 102996 104674
Total score 343169 394485
3DMark Wild Life Performance
Camon 19 Pro
1181
Realme 10
н/д
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1181 -
PCMark 3.0 score 9204 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI HIOS 8.6 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (47% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:21 ч. 14:38 ч.
Просмотр видео 13:31 ч. 15:55 ч.
Игры 05:51 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 127 ч. 121 ч.
Общая автономность
Camon 19 Pro
34:12 ч.
Realme 10 +12%
38:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 19 Pro vs Oppo Realme 10
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 50 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и звук - выбирайте Oppo Realme 10, а если камера – то Tecno Camon 19 Pro.

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