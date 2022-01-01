Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2022 года Tecno Camon 19 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.72-дюймового Oppo Realme 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.