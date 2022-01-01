Главная > Сравнение смартфонов > Camon 19 Pro vs Realme 9 – что лучше выбрать?

Tecno Camon 19 Pro против Oppo Realme 9

Текно Камон 19 Про
VS
Оппо Реалми 9
Tecno Camon 19 Pro
Oppo Realme 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2022 года Tecno Camon 19 Pro с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.4-дюймового Oppo Realme 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 19 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 509 и 379 баллов
Причины выбрать Oppo Realme 9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • На 26% лучшая автономность (42:59 vs 34:12 часов)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (646 против 477 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Весит на 26 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 19 Pro
vs
Realme 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 480 нит 430 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.2% 84.2%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Camon 19 Pro
477 нит
Realme 9 +35%
646 нит

Дизайн и корпус

Высота 166.79 мм 160.2 мм
Ширина 74.55 мм 73.3 мм
Толщина 8.58 мм 7.99 мм
Вес 204 грамма 178 граммов
Водонепроницаемость Нет IP54
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Camon 19 Pro +5%
88.2%
Realme 9
84.2%

Производительность

Тестируем Текно Камон 19 Про и Оппо Реалми 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2050 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali G57 MC2 Adreno 610
Частота GPU 950 МГц 1114 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 19 Pro +34%
509
Realme 9
379
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 19 Pro +8%
1719
Realme 9
1594
AnTuTu Benchmark 9
Camon 19 Pro +20%
345100
Realme 9
288020
CPU 90492 86582
GPU 83318 50350
Memory 68307 73914
UX 102996 79973
Total score 345100 288020
3DMark Wild Life Performance
Camon 19 Pro +164%
1181
Realme 9
447
Stability 99% 99%
Graphics test 7 FPS 2 FPS
Graphics score 1181 447
PCMark 3.0 score 9204 8012
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI HIOS 8.6 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (47% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:21 ч. 15:18 ч.
Просмотр видео 13:31 ч. 18:35 ч.
Игры 05:51 ч. 07:31 ч.
Режим ожидания 127 ч. 139 ч.
Общая автономность
Camon 19 Pro
34:12 ч.
Realme 9 +26%
42:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 19 Pro vs Oppo Realme 9
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 12000 x 9000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 50 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.5
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.1
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Tecno Camon 19 Pro, а если программное обеспечение, автономность, корпус и звук – то Oppo Realme 9.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
6 (85.7%)
1 (14.3%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Camon 19 Pro или Xiaomi Redmi Note 10 Pro
2. Tecno Camon 19 Pro или Tecno Camon 18 Premier
3. Tecno Camon 19 Pro или Infinix Note 12 Pro
4. Tecno Camon 19 Pro или Tecno Camon 19 Neo
5. Tecno Camon 19 Pro или Tecno Pova 4 Pro
6. Oppo Realme 9 или Oppo Realme 9 Pro Plus
7. Oppo Realme 9 или Oppo Realme 9i
8. Oppo Realme 9 или Oppo Realme 9 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры