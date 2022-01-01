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Tecno Camon 19 против Infinix Hot 11S

Текно Камон 19
VS
Инфиникс Хот 11S
Tecno Camon 19
Infinix Hot 11S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2022 года Tecno Camon 19 с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 19
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Infinix Hot 11S
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 19
vs
Hot 11S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.8 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.6% 83.5%

Дизайн и корпус

Высота 166.63 мм 168.9 мм
Ширина 74.37 мм 77 мм
Толщина 8.3 мм 8.8 мм
Вес 198 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый Черный, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Camon 19 +6%
88.6%
Hot 11S
83.5%

Производительность

Тестируем Текно Камон 19 и Инфиникс Хот 11S в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти - MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 19
353
Hot 11S +5%
372
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 19
1268
Hot 11S +6%
1339
AnTuTu Benchmark 9
Camon 19
200825
Hot 11S +27%
254423
CPU - 67271
GPU - 61884
Memory - 41577
UX - 82048
Total score 200825 254423
3DMark Wild Life Performance
Camon 19
н/д
Hot 11S
717
Stability - 98%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 717
PCMark 3.0 score - 8145
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI HIOS 8.6 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:33 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 19 vs Infinix Hot 11S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 4864 x 2736
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 0.3 МП
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и звук - выбирайте Infinix Hot 11S, а если коммуникации и корпус – то Tecno Camon 19.

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Сравнения с конкурентами

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5. Tecno Camon 19 Neo или Camon 19
6. Infinix Hot 11 или Hot 11S
7. Infinix Hot 12 или Hot 11S

Мнение пользователей

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