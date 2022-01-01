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Tecno Camon 19 против Infinix Hot 12

Текно Камон 19
VS
Инфиникс Хот 12
Tecno Camon 19
Infinix Hot 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 июня 2022 года Tecno Camon 19 с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.82-дюймового Infinix Hot 12, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 19
  • На 53% выше плотность пикселей (395 vs 259 PPI)
Причины выбрать Infinix Hot 12
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 19
vs
Hot 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.8 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.6% 84.5%

Дизайн и корпус

Высота 166.63 мм 170.47 мм
Ширина 74.37 мм 77.6 мм
Толщина 8.3 мм 8.32 мм
Вес 198 граммов 194.9 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Camon 19 +5%
88.6%
Hot 12
84.5%

Производительность

Тестируем Текно Камон 19 и Инфиникс Хот 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти - MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 19
352
Hot 12 +2%
360
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 19
1265
Hot 12
1265
AnTuTu Benchmark 9
Camon 19
200223
Hot 12 +24%
247747
CPU - 67349
GPU - 61522
Memory - 44361
UX - 75843
Total score 200223 247747
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI HIOS 8.6 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (25% за 15 минут)
Время полной зарядки 2:33 ч. 1:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 19 vs Infinix Hot 12
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 6000 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и корпус - выбирайте Tecno Camon 19, а если производительность и звук – то Infinix Hot 12.

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