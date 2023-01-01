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Tecno Camon 20 Premier против Apple iPhone 14 Pro Max

70 из 100
Tecno Camon 20 Premier
VS
87 из 100
Apple iPhone 14 Pro Max
Tecno Camon 20 Premier
Apple iPhone 14 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Tecno Camon 20 Premier с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8050, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 20 Premier
  • Комплектуется на 677 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4323 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 27W)
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 37.5 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 157% выше максимальная яркость экрана (1766 против 688 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 44% лучшая автономность (45:56 vs 31:51 часов)
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 395 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Производительность:
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Автономность:
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Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 20 Premier
vs
iPhone 14 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 900 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.3% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Camon 20 Premier
688 нит
iPhone 14 Pro Max +157%
1766 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 160.7 мм
Ширина 74.3 мм 77.6 мм
Толщина 7.8 мм 7.85 мм
Вес 202.5 грамма 240 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Tecno Camon 20 Premier и Apple iPhone 14 Pro Max в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8050 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MC9 Apple A16 GPU
Частота GPU 850 МГц -
FLOPS ~980 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Camon 20 Premier
656363
iPhone 14 Pro Max +40%
915802
CPU 148881 251271
GPU 238609 404052
Memory 138474 114622
UX 124830 145630
Total score 656363 915802
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 46 °C
Stability - 82%
Graphics test 27 FPS 58 FPS
Graphics score 4534 9846
Web score 9375 -
Video editing 6540 -
Photo editing 40589 -
Data manipulation 8265 -
Writing score 19564 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI HIOS 13 -

Батарея

Объем 5000 мАч 4323 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (47% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:14 ч. 1:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:13 ч. 15:02 ч.
Просмотр видео 16:28 ч. 21:10 ч.
Игры 05:41 ч. 07:13 ч.
Режим ожидания 88 ч. 156 ч.
Общая автономность
Camon 20 Premier
31:51 ч.
iPhone 14 Pro Max +44%
45:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 20 Premier vs Apple iPhone 14 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 108 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 108 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/1.9
Фокусное расстояние 24 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Май 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.

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