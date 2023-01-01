Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Tecno Camon 20 Premier с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8050, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.