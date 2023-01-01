Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Tecno Camon 20 Premier с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8050, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A34 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.