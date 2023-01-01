Главная > Сравнение смартфонов > Camon 20 Pro 5G vs Camon 19 Pro – что лучше выбрать?

Tecno Camon 20 Pro 5G против Camon 19 Pro

72 из 100
Tecno Camon 20 Pro 5G
VS
60 из 100
Tecno Camon 19 Pro
Tecno Camon 20 Pro 5G
Tecno Camon 19 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Tecno Camon 20 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8050, против 6.8-дюймового Tecno Camon 19 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Tecno Camon 20 Pro 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8050
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 865 и 514 баллов
Причины выбрать Tecno Camon 19 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Camon 20 Pro 5G
vs
Camon 19 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 900 нит 480 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87% 88.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Camon 20 Pro 5G
н/д
Camon 19 Pro
482 нит

Дизайн и корпус

Высота 162.7 мм 166.79 мм
Ширина 75.9 мм 74.55 мм
Толщина 7.8 мм 8.58 мм
Вес 193 грамма 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Tecno Camon 20 Pro 5G и Tecno Camon 19 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8050 MediaTek Helio G96
Макс. частота 3000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
FLOPS ~980 Гфлопс ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 20 Pro 5G +76%
3076
Camon 19 Pro
1748
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 90492
GPU - 83318
Memory - 68307
UX - 102996
Total score - 347910
3DMark Wild Life Performance
Camon 20 Pro 5G +285%
4515
Camon 19 Pro
1173
Stability - 99%
Graphics test 27 FPS 7 FPS
Graphics score 4515 1173
Web score 11788 7333
Video editing 7537 5188
Photo editing 41772 21134
Data manipulation 9206 6592
Writing score 21181 12650
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI HIOS 13 HIOS 8.6

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:21 ч.
Просмотр видео - 13:31 ч.
Игры - 05:51 ч.
Режим ожидания - 127 ч.
Общая автономность
Camon 20 Pro 5G
н/д
Camon 19 Pro
34:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Tecno Camon 20 Pro 5G vs Tecno Camon 19 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Май 2023 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Camon 20 Pro 5G более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Camon 20 Pro 5G против Xiaomi Redmi Note 12 Pro
2. Tecno Camon 20 Pro 5G против Tecno Pova 4 Pro
3. Tecno Camon 20 Pro 5G против Tecno Camon 20
4. Tecno Camon 20 Pro 5G против Tecno Camon 20 Pro
5. Tecno Camon 20 Pro 5G против Infinix Note 30 Pro
6. Tecno Camon 20 Pro 5G против Infinix Note 30
7. Tecno Camon 20 Pro 5G против Tecno Spark 10 Pro
8. Tecno Camon 20 Pro 5G против Xiaomi Redmi 12
9. Tecno Camon 19 Pro против Xiaomi Redmi Note 12
10. Tecno Camon 19 Pro против Tecno Spark 10 Pro
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры